Sonne, Schauspiel und saftige Bratwürste - wie könnte der Sonntag besser sein, als an diesem Tag beim Bratwurstgipfel in Pegnitz. Den Thron zum fränkischen Bratwurstkönig betrat in der Kategorie Kreativbratwurst die Metzgerei Albert aus Eggolsheim. Bei den klassischen Würsten belegte Thomas Wiesenmüller aus Bayreuth mit seiner "Frankonia", einer halb groben Bratwurst mit Majoran, Rang eins.