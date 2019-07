Die "Kesslbecka Kirwa" zählt zu den größten privaten Kirchweihen im Landkreis Neumarkt und wird immer mehr zum Besuchermagnet. Das liegt vor allem am attraktiven Programm und der tollen Stimmung.

Mit dem Schubkarren und in ausgefallenen Kostümen ging es am Samstag auf einem Baumstamm in Dietfurt über die Altmühl.