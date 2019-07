Das 44. Bardentreffen ist vorbei. Drei Tage lang tummelten sich unzählige Künstler in der Nürnberger Altstadt. Es war wieder ein gelungenes Fest – so sehen es zumindest die Besucher, die wir befragt haben.

Muskelkraft, Organisation, aber vor allem Zusammenarbeit waren am Samstagabend auf der Burgfarrnbacher Kärwa angesagt. Die Kärwaburschen zeigten ihr Können und stellten den Kärwabaum am Festplatz auf. Moralisch und natürlich flüssig unterstützt wurden die Burschen bei Ihrer schweißtreibenden Arbeit von ihren Kärwamadli, die jedem Wunsch nach einem Krug sofort und gerne nachkamen.

Trotz bedecktem Himmel waren die Außentemperaturen am Samstag warm genug für das Freibadfest in Thalmässing. Das Event ist aus dem Veranstaltungskalender der Marktgemeinde nicht wegzudenken. In diesem Jahr planschten die Besucher unter anderem mit bunten Schwimmnudeln, Taucherbrillen und einem gigantischen Flamingo durch die Becken.