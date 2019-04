Bremen und Brandenburg lehnen E-Tretroller auf Gehwegen ab

vor 46 Minuten

BERLIN/POTSDAM - Das Brandenburger Verkehrsministerium will sich bei der Sitzung des Bundesrats-Verkehrsausschusses gegen Tretroller mit Elektromotor auf Gehwegen aussprechen. Das sagte Ministeriumssprecher Steffen Streu in Potsdam.

Gegner der E-Tretroller formulieren vor dem Bundesverkehrsministerium ihre Forderungen: «Fahrbahn Ja, Gehweg Nein». © Clo Catalan (dpa)



Das Land Brandenburg werde sich einem Antrag des Landes Bremen anschließen, der eine Zulassung der Gefährte auf Gehwegen und in Fußgängerzonen ablehne. Das Ministerium hatte Anfang April erklärt, kleine Tretroller mit E-Motor könnten eine Gefahr für Fußgänger darstellen, sie seien aber auch ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. Der Bundesrat soll am 17. Mai über einen Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) entscheiden.

Elektrisch unterwegs: Anhänger der Elektro-Tretroller und E-Skateboards vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin. © Clo Catalan (dpa)



Heute berät der Verkehrsausschuss der Länderkammer. Diskutiert wurde zuletzt über Bedenken wegen der Sicherheit von Fußgängern, da langsamere E-Roller auf Gehwegen fahren sollen. Der Ausschuss könnte noch Änderungen dazu empfehlen - ob das Plenum des Bundesrats dem folgt, muss sich dann zeigen. Es stimmt voraussichtlich am 17. Mai über die Verordnung ab.

E-Tretroller des US-amerikanischen E-Scooter-Sharing Anbieters «Bird». © Nicolas Armer (dpa)



Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte für eine baldige Zulassung der kleinen Elektro-Gefährte als neues Mobilitätsangebot geworben und die geplanten Regeln verteidigt. Vorgesehen ist, dass E-Roller, die weniger als 12 Kilometer pro Stunde (km/h) schaffen, in der Regel Gehwege oder Geh- und Radwege nutzen sollen. E-Roller, die schneller als 12 km/h sind, sollen auf Radwege und Radfahrstreifen.

In Österreich werden Elektro-Tretroller rechtlich wie Fahrräder behandelt und dürfen daher nicht auf dem Gehweg fahren. © Herbert Neubauer/APA (dpa)



Die Stadt Frankfurt/Main warnte hingegen angesichts des geplanten bundesweiten Starts vor "erheblichem Konfliktpotenzial" durch die Roller für den Verkehr in der Main-Metropole. Neun Anbieter von E-Scootern wollten in Frankfurt ihre Dienste anbieten, teilte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling mit. Einige hätten angegeben, "gleich mit 2000 bis 3000 Rollern Frankfurt fluten zu wollen". Frankfurt sei aber zu eng, um ein weiteres Verkehrsmittel aufzunehmen. Zudem gebe es dort - anders als in anderen Großstädten Deutschlands - "keine Erschließungslücken" im öffentlichen Nahverkehr, monierte Oesterling.

dpa