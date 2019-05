Britische Regierung bestätigt Teilnahme an Wahl zum Europaparlament

vor 52 Minuten

LONDON - Großbritannien wird an der Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai teilnehmen. Das bestätigte der britische Vize-Premierminister David Lidington am Dienstag in London. Gewählt wird demnach in Großbritannien am 23. Mai.

dpa