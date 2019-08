Bronzemedaille für Martin Schuster

Der Weißenburger Triathlet wurde Dritter bei der Deutschen Meisterschaft (M35) in Beilngries. - vor 43 Minuten

WEISSENBURG - Bronze für Martin Schuster! Der Weißenburger Triathlet, der für das Team Twenty Six Roth startet, absolvierte in Beilngries bei der Deutschen Meisterschaft die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) und kam auf Rang drei seiner Altersklasse M35 ins Ziel.

Fuhr erneut aufs „Stockerl“ bei der Deutschen Meisterschaft: Triathlet Martin Schuster, hier in der Raddisziplin, holte sich Rang drei auf der olympischen Distanz. © Foto: Privat



Seine Zeit betrug 2:06:38 Stunden (Splits: 21:58 Minuten Schwimmen, 1:03 Stunden Radfahren und 38:39 Minuten Laufen) und bescherte ihm zudem Rang 32 im Männer-Gesamtklassement. "Besonders stolz macht mich, dass ich auf der Langdistanz 2014, auf der Mitteldistanz 2018 und jetzt auf der olympischen Distanz immer bei Deutschen Meisterschaften auf dem Stockerl war", sagte Martin Schuster nach dem Rennen.

In Beilngries lief es für ihn nach eigenem Bekunden zwar "nicht rund, aber ein Podestplatz ist immer gut". Nach einer langen Saison mit Challenge über die Langdistanz in Roth sowie dem Mitteldistanz-Wettbewerb in Erlangen war der Weißenburger "schon sehr platt" – freute sich aber umso mehr, dass es zu Rang drei und der Bronzemedaille bei der "Deutschen" gereicht hat.

Uwe Mühling