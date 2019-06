CDU-Spitze: AfD indirekt mitverantwortlich für Lübckes Tod

vor 17 Minuten

BERLIN - Die CDU-Spitze hat der AfD indirekt Mitverantwortung an der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gegeben.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: «So wie ich die AfD im Moment betrachte, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben kann.» © Michael Kappeler (dpa)



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: «So wie ich die AfD im Moment betrachte, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben kann.» Foto: Michael Kappeler (dpa)



Lübcke sei nach allem, was man wisse, Opfer rechtsextremer Gewalt geworden, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Entschließung, die am Montag einstimmig von Präsidium und Vorstand verabschiedet wurde.

Mike Mohring: «Erfolgreich kann die CDU als bürgerliche Partei nur aus der Mitte heraus sein.» © Martin Schutt (dpa)



Mike Mohring: «Erfolgreich kann die CDU als bürgerliche Partei nur aus der Mitte heraus sein.» Foto: Martin Schutt (dpa)



Die geistigen und sprachlichen Propagandisten von Hass und Ausgrenzung hätten den Weg zur Gewalt bereitet. "Führende Repräsentanten der AfD und nicht wenige ihrer Mitglieder beteiligen sich bewusst daran. Sie tragen damit Verantwortung für die gezielte Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas und die Verrohung des politischen Diskurses in unserem Land."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trägt sich in Kassel in ein Kondolenzbuch für den ermordeten Walter Lübcke ein. © Swen Pförtner (dpa)



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trägt sich in Kassel in ein Kondolenzbuch für den ermordeten Walter Lübcke ein. Foto: Swen Pförtner (dpa)



In dem Papier erteilt die CDU-Spitze jeder Zusammenarbeit mit der AfD eine klare Absage. "Wer die AfD unterstützt, muss wissen, dass er damit bewusst auch rechtsradikalen Hass und Hetze, extreme Polarisierung und persönliche Diffamierungen in Kauf nimmt", heißt es dort. "Wir wissen, wie persönliche Diffamierungen letztlich zu Morddrohungen, Gewalttaten bis hin zum Mord führen können."

Zahlreiche Menschen nahmen in Wolfhagen an einer Mahnwache für Walter Lübcke teil. © Swen Pförtner (dpa)



Zahlreiche Menschen nahmen in Wolfhagen an einer Mahnwache für Walter Lübcke teil. Foto: Swen Pförtner (dpa)



Jeder, der in der CDU für eine Annäherung oder gar Zusammenarbeit mit der AfD plädiere, "muss wissen, dass er sich einer Partei annähert, die rechtsextremes Gedankengut, Antisemitismus und Rassismus in ihren Reihen bewusst duldet".

Das Konterfei von Walter Lübcke an seinem Sarg beim Trauergottesdienst in der Martinskirche in Kassel. © Swen Pförtner (dpa)



Das Konterfei von Walter Lübcke an seinem Sarg beim Trauergottesdienst in der Martinskirche in Kassel. Foto: Swen Pförtner (dpa)



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" gesagt, sie wolle mit den Justiziaren der Bundespartei und der Landesverbände jedes Mittel prüfen, um eine Zusammenarbeit oder Annäherung an die AfD zu verhindern. Die AfD sei "eine Partei, die zumindest in Teilen oder mit Repräsentanten keine klare Linie zu Rechtsextremismus und Rechtsradikalen zieht". Sie schaffe zum Teil das geistige Klima, in dem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet wurde.

Blick auf den Eingang zum Wohnhaus von Stephan E., Tatverdächtiger im Mordfall von Walter Lübcke. © Uwe Zucchi (dpa)



Blick auf den Eingang zum Wohnhaus von Stephan E., Tatverdächtiger im Mordfall von Walter Lübcke. Foto: Uwe Zucchi (dpa)



Jedes CDU-Mitglied, das von einer Annäherung an die AfD träume, müsse sich fragen lassen, wie er die Ermordung eines CDU-Mitglieds durch Täter aus dem rechtsextremistischen Umfeld mit seinem Gewissen vereinbaren könne. "Jemand, der dann sagt, einer solchen Partei kann man sich annähern - egal ob das Hans-Georg Maaßen ist oder irgendein anderes Mitglied meiner Partei - muss ich sagen: Der soll nur mal kurz die Augen schließen, soll sich Walter Lübcke vorstellen. Der wird nie mehr auf die Idee kommen, dass man mit einer Partei wie der AfD als Christdemokrat zusammenarbeiten kann."

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen hatte zuletzt eine Zusammenarbeit mit der AfD in den ostdeutschen Bundesländern nicht kategorisch ausgeschlossen. Lübcke wurde am 2. Juni erschossen. Der 45-jährige Stephan E. ist dringend tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus.

Ausdrücklich bekräftigt die CDU den Parteitagsbeschluss von Hamburg aus dem vergangenen Jahr, mit dem die Partei jegliche Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD abgelehnt hatte. "Die CDU wird alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, diesen Beschluss durchzusetzen", heißt es weiter.

Zugleich wird betont, der Kampf gegen Rechtsextremismus sei nicht nur Angelegenheit der Sicherheitsbehörden, "sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe". Die CDU fordert zudem von der Bundesregierung, den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, dass Plattformbetreiber im Internet ihre Verantwortung wahrnehmen, um strafbares Verhalten zu unterbinden. Staatsanwaltschaften und Polizei sollten die Möglichkeit erhalten, bei Hass und Hetze im Netz die Anonymität aufzuheben, um Täter konsequent zu verfolgen.

dpa