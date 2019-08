Champions League: Leverkusen gegen Juve, Atlético und Lok Moskau

vor 1 Stunde

MONTE CARLO - Für Bayer Leverkusen geht es in der Vorrunde der Champions League gegen Juventus Turin, Atlético Madrid und Lokomotive Moskau. Dies ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Monte Carlo.

dpa