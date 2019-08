Club-Guzzerl: Als Eckes die Kirsche ins HSV-Tor knallte

Das FCN-Idol spricht über seine Erfolge gegen Hamburg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Siege gegen den Hamburger SV lassen die Herzen der Club-Fans höherschlagen. Vor allem, wenn Dieter Eckstein daran beteiligt ist. Dem FCN-Idol geht es - nach seiner Herzattacke vor acht Jahren - wieder deutlich besser. Besonders, wenn er an seine Erfolgsquote gegen Nürnbergs Widersacher am kommenden Montag denkt.

So stand's am 9. März 1992 in den Nürnberger Nachrichten: Die Bayern bekamen Backenfett auf dem Betzenberg und verharrten in ungewohnten Tabellenregionen. Der Club hielt durch einen 2:0-Erfolg in Hamburg indes Anschluss an die Spitzengruppe. © NN



So stand's am 9. März 1992 in den Nürnberger Nachrichten: Die Bayern bekamen Backenfett auf dem Betzenberg und verharrten in ungewohnten Tabellenregionen. Der Club hielt durch einen 2:0-Erfolg in Hamburg indes Anschluss an die Spitzengruppe. Foto: NN



“Ich habe gute Spiele gegen den HSV gemacht – und meist ein Tor.“ Dieter Eckstein erinnert sich gerne an die entsprechenden Wohlfühl-Auftritte. Im Mai 1991 behielt sein Club mit 3:1 zuhause die Oberhand. Uwe Wolf erzielt nach zwei Minuten das 1:0. Eckes rundet nach einer Viertelstunde den Blitzstart ab. Die passende Szene liefert der 55-Jährige in einem Gespräch vor einigen Jahren prompt: “Reiner Wirsching ist über rechts durchgegangen, hat vom Fünfer zurückgelegt. Ich musste nur noch einschieben.“ Dass er in der Schlussminute per Strafstoß noch an HSV-Keeper Richie Golz scheitert, trübt seine Freude damals nicht. Es ist eine Randnotiz, die der leidgeprüfte Sympathieträger schlicht vergessen hat.

Auch im März 1992 ist Nürnbergs Torgarant erfolgreich – diesmal im Volkspark. Rainer Zietsch hat den Club in Front gebracht. Eckstein sorgt mit Saisontreffer elf für die Entscheidung: Nach einem “tödlichen Pass von André Golke“ sprintet er Dietmar Beiersdorfer davon, jagt den Ball zum 2:0 ins Kreuzeck. Der erste Sieg in Hamburg nach 25 Jahren ist bald danach aktenkundig. “Eine Mordsgeschichte“, gibt der Mann die mediale Begeisterung damals wieder, der im Juli 2011 dreizehn Minuten klinisch tot war.

Rot-Schwarz gegen Raute: Das große Club-HSV-Quiz! © Herbert Voll Club gegen HSV! Das klingt nach Bundesliga, mindestens - ist am zweiten Spieltag in Nürnberg aber die Begegnung zweier Aufstiegsaspiranten in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Wie gut kennen Sie sich aus mit dem dem FCN, mit den Rothosen und mit der Geschichte der zahlreichen Duelle? Club-Quiz, auf geht's! Jetzt Quiz starten © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 1/20: Wieviele Meisterschaften mehr hat der Club auf dem Briefkopf stehen? 2 3 5 nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 2/20: Welcher Spielplatz der beiden Traditionsvereine liegt näher am geographischen Stadtzentrum? Das Max-Morlock-Stadion vom Maffeiplatz aus gesehen. Geh'mer raus? Das Volksparkstadion an der Gertrud, der im Volksmund so bekannten Kärrgn auf der Uhlenhorst. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 3/20: Welcher der altgedienten Vereine hat den jüngeren Youngster in seinem Kader? Der Club! Fabian Nürnberger heißt der junge Mann, der davor auch schon in der HSV-Jugend spielte. Der HSV. Josha Vangnoman ist der Name des vielversprechenden Hamburger Talentes. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 4/20: Welchen Wunsch übermittelt Kanzler Schmidt dem FCN bei dessen Aufstieg 1978 via Telefonschalte? Dass der Club Werder Bremen im Pokal-Wettbewerb anschließend auseinandernehmen solle. Dass der Verein sorgfältig wirtschaften und sich nicht überschätzen solle. Dass er immer einen Tabellenplatz unter dem HSV notiert sein solle. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 5/20: Wieviele Buden machte Törles Knöll in zwei Spielzeiten für die HSV-Zweitvertretung in Liga vier? Nur zehn. Er war aber auch eine ganze Zeit lang verletzt. Knapp 40. Tor, Tor, Törles! Es war ein echtes Empfehlungsschreiben. 65! Ein Bestwert, der auch in den Statistiken Einzug fand. Und zeigt, was Knöll kann. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 6/20: Warum dürften "echte" Norddeutsche Hanno Behrens' Großvater richtig cool finden? Weil er Kaap Horn sauoft umschifte und in Elmshorn eine Brücke nach ihm benannt ist - Käptn halt! Weil er als Teppichhändler in der Speicherstadt mehr Umsatz machte als alle Speicherstädter. Weil der Hanno-Opa Altkanzler Schmidt bei der Sturmflut 1962 im Orga-Team großartig unterstützte. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 7/20: In welcher Abstiegssaison kassierte Christian Mathenia mehr Gegentore? In der zurückliegenden Abstiegsaison mit dem FCN. In der davorgehenden mit dem HSV. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 8/20: Welcher Meisterspieler von 1968 wurde knapp zehn Jahre später mit dem HSV Europapokalsieger? Charly Ferschl Franz Brungs Schorsch Volkert nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 9/20: Wie oft traf Pierre-Michel Lasogga bei Nürnbergs fürchterlicher 0:5-Heimklatsche im Oktober 2013? 2 Mal 3 Mal 4 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 10/20: Wie oft begegneten sich die beiden Traditionsvereine bislang in der Bundesliga? 52 Mal 58 Mal 64 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 11/20: Welcher Hamburger und späterer Club-Coach hat die meisten Treffer und Einsätze gegen den FCN? Felix Magath Thomas von Heesen Michael Oenning nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 12/20: Wie lange war der letzte Club-Sieg in Hamburg her, bis Dieter Eckstein ihn 1992 sicherstellte? 5 Jahre 15 Jahre 25 Jahre nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 13/20: Wer musste bei der letzten Partie, dem unerquicklichen 0:1 im Pokal, verletzungsbedingt raus? Kevin Goden Sebastian Kerk Federico Palacios nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 14/20: Als Marek Mintal im Sommer 2004 in Hamburg dreimal traf,… …. gewann der Club mit 4:1. … hieß es am Ende 3:3. … langte das beim 3:4 nicht einmal für einen Zähler. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 15/20: Wer brachte den FCN bei der ersten Bundesliga-Begegnung im Dezember 1963 in Front? Heinz Strehl Max Morlock Leo Leupold nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 16/20: Apropos Heinz Strehl: Wie oft traf Nürnbergs Bundesliga-Rekordtorschütze beim 5:0-Heimsieg 1965? Kein Mal 2 Mal 3 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 17/20: Welcher gebürtiger Hamburger schoss Schiedsrichter Kasper im Dezember 1991 die Lichter aus? Kay Friedmann André Golke Dieter Eckstein nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 18/20: Welcher Ex-Spieler des FCN soll beim HSV im Gespräch sein? Abdehamid Sabiri Tobias Kempe Daniel Ginczek nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 19/20: Auf welchen Platz führte Dieter Hecking den Club in der Saison 2010/11? Platz 10 Platz 6 Platz 8 nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 20/20: Spielte der Ex-Nürnberger Ewerton beim Hamburger Saisonauftakt gegen Darmstadt? Ja Nein zum Ergebnis © Herbert Voll Quiz erneut starten

Vor dem 62. Bundesliga-Duell mit dem Verein, der bis Sommer 2018 als einziger Klub seit Gründung der Eliteklasse stets Bestandteil dieser war, sprüht Eckstein vor Vitalität und Zuversicht. “Wichtig ist, dass der Trainerwechsel in der Mannschaft einen Funken zündet. Sie darf keinen Anghasenfußball, sondern muss mit Blick nach vorne spielen. Der Club ist für die Hamburger ein Angstgegner - das steckt bei denen in den Köpfen", sagte Eckes damals im Januar 2013. Beim vorletzten Heimspiel gegen den HSV - zugleich dem Debüt von Michael Wiesinger an der Seitenauslinie - folgte immerhin ein 1:1.

Assistgeber Timmy Simons freut sich bereits. Almog Cohen drückt den Ball zum 2:0-Endstand über die Linie. © Zink



Assistgeber Timmy Simons freut sich bereits. Almog Cohen drückt den Ball zum 2:0-Endstand über die Linie. Foto: Zink



Im eigenen Haus hatte der FCN seine Bilanz gegen die Rauteträger bereits im Januar 2011 aufpoliert. Timmy Simons stellte vom Elfmeterpunkt auf 1:0. Kurz darauf musste Gojko Kacar vom Feld - er hatte den durchbrechenden Robert Mak als letzter Mann gestoppt. Frank Rost lenkte den anschließenden Hegeler-Freistoß an die Latte. Hamburgs Schlussmann war jedoch machtlos, als Simons auf Almog Cohen passte und dieser aus der Nahdistanz seinen ersten Bundesliga-Treffer verbuchte.

Einige Nürnberger feierten gegen den HSV Torerfolge in mehrfacher Ausführung: Im Sommer 2004 stellte selbst ein Dreierpack von Marek Mintal beim turbulenten 3:4 in Hamburg allerdings keinen Punktgewinn sicher. Max Morlock, Franz Brungs und Gustav Flachenecker ließen es je zweimal klingeln. Als der "Gustl" 1965 doppelt zur Stelle war, wurde er beim 5:0-Heimsieg gegen Team von Uwe Seeler nur von einem Mann getoppt: Goalgetter Heinz Strehl markierte die drei weiteren Treffer.

Ein Endspiel in drei Akten

1922 hatten derweil auch zwei Partien nicht gereicht, um im Finale um die Deutsche Meisterschaft einen Titelträger zu küren. In Berlin wirkte Hamburgs erster Treffer als Wachmacher für den FCN, der durch Heiner Träg mit dem Ausgleich antwortete. Nach dem 2:1 schien der dritte Meistertitel unter Dach und Fach, ehe sich der HSV doch noch in die Verlängerung rettete. In dieser ließen nicht nur die Kräfte der Spieler extrem nach. Als der Schiedsrichter erschöpft zusammenbrach, wurde der Final-Fight nach 190 Minuten abgebrochen.

Beim neuen Versuch in Leipzig waren keine 20 Minuten gespielt, als der Club nach einer Roten Karte dezimiert war. Nach 90 Minuten war erneut kein Sieger gefunden. In der Verlängerung nahm der Irrsinn seinen Lauf: Kugler verlor bei einer Kollision mehrere Zähne, auch “Boitl“ Popp schied verletzt aus. Torschütze Träg wurde vom Platz gestellt. Auf diesem standen nur noch sieben Cluberer. Die Regeln schrieben mindestens acht vor - Spielabbruch! Das Nachspiel am grünen Tisch wurde per Münzwurf für den HSV entschieden - dieser verzichtete auf den Titel.

Bilderstrecke zum Thema 2010/11: Cohens Premiere - Der Heimsieg gegen Hamburg Der 1. FC Nürnberg gewinnt sein Heimspiel gegen den HSV und holt den ersten Dreier in der Rückrunde. Timmy Simons schießt das 1:0 selbst und bereitet das 2:0 vor. Nürnbergs zweiter Treffer ist das erste Bundesliga-Tor für Almog Cohen.



Bilderstrecke zum Thema Leidgeprüftes FCN-Idol: Dieter Eckstein, ein echter Club-Held Obwohl seine aktive Zeit vorbei ist, kann Dieter Eckstein nicht vom Fußball lassen. Als gerngesehener Gast auf den Plätzen der Region brach der Fanliebling im August 2011 in der Pause eines Benefizspiels zusammen - Herzattacke, künstliches Koma. Inzwischen geht es der Club-Legende wieder gut. Am 12. März 2019 feierte Eckes seinen 55. Geburtstag. Vollziehen Sie die Karriere des nach Heinz Strehl erfolgreichsten Nürnberger Bundesliga-Torschützen nach!