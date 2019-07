Dax-Erholung zum Wochenausklang

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat nach seinem Kursrutsch am Vortag zum Wochenschluss moderat zugelegt. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 12.419,90 Punkten.

Der Handelssaal der Börse in Frankfurt. © Frank Rumpenhorst (dpa)



Auf Wochensicht ist der Dax damit rund 1,3 Prozent nach oben geklettert. Der MDax rückte am Freitag um 0,48 Prozent auf 26.224,31 Punkte vor.

