Dax fast unverändert - SAP weiter auf Rekordjagd

vor 28 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat sich heute bisher nur wenig bewegt. Der deutsche Leitindex stand gegen Mittag 0,08 Prozent tiefer bei 12.273,12 Punkten.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen (dpa)



Auf Wochensicht zeichnet sich für das Barometer damit dank seiner Rally bis zur Wochenmitte ein Plus von 0,4 Prozent ab. Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab am Freitag um 0,12 Prozent auf 25.803,92 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 stand in vergleichbarem Maß im Minus.

Die Deutsche Bank rechnet nach einem Einbruch der Erträge im ersten Quartal für das Gesamtjahr mit keinen Zuwächsen mehr. Anfang Februar peilte die Bank noch eine leichte Steigerung an. Die Aktie verlor einen Tag nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Commerzbank rund 3 Prozent und stand damit am Dax-Ende. Anders sah es bei der Fondstochter DWS aus. Die im Nebenwerte-Index SDax gelistete Aktie legte nach Zahlen zum ersten Quartal fast 1,9 Prozent zu und baute die Kursgewinne der vergangenen Wochen aus.

Daimler kämpft mit einem schwächelnden Kerngeschäft und weiter hohen Ausgaben. Den Jahresausblick für das operative Konzernergebnis bestätigte der Autobauer allerdings. Die Aktie kämpfte sich nach anfänglichen Verlusten leicht ins Plus. Zudem überzeugte Continental mit Eckdaten zum ersten Quartal und einer Bestätigung der Jahresziele die Anleger. Das Papier legte um 1,5 Prozent zu.

SAP-Aktien haben an ihre Rally infolge der am Mittwoch erhöhten Prognosen angeknüpft. Die Papiere des größten europäischen Softwareherstellers legten zuletzt um 1,6 Prozent auf 116,90 Euro zu - so teuer war die Aktie noch nie.

Im SDax geriet Klöckner & Co unter die Räder. Der Stahlhändler kappte sein Gewinnziel. Zudem strich die Commerzbank ihre Kaufempfehlung für die Aktie. So gaben KlöCo zuletzt satte 10,9 Prozent nach.

dpa