Dax gewinnt vor US-Arbeitsmarktbericht moderat hinzu

vor 53 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für August hat der deutsche Aktienmarkt etwas weiter zugelegt. Nach dem bereits starken Wochenverlauf rückte der Leitindex Dax am Freitag nun um 0,23 Prozent 12.154,11 Punkte vor.

Die Dax-Kurve spiegelt sich im Handelssaal der Börse in Frankfurt. © Frank Rumpenhorst/Archiv (dpa)



Im bisherigen Wochenverlauf hat das Börsenbarometer der starken Vorwoche bis dato 1,8 Prozent Kursplus folgen lassen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,27 Prozent auf 25.937,60 Punkte zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es minimal nach oben.

Die zuvor skeptischen Anleger treibe es derzeit förmlich in die Offensive, erklärte Marktstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets. Bessere US-Konjunkturdaten, freundlichere Signale vom Handelsstreit, etwas Entspannung in Hongkong und ein wohl zunächst verhinderter No-Deal-Brexit seien der Wind in den Segeln.

Unter den Favoriten im Dax bauten die Aktien von Thyssenkrupp ihre deutlichen Kursgewinne vom Donnerstag aus und legten um rund 1 Prozent zu. Die Papiere profitierten damit weiter von der Nachricht vom Donnerstagnachmittag, wonach der finnische Konzern Kone sein Interesse am Kauf der Aufzugssparte des Industriekonzerns angekündigt hat.

Im MDax hatten die Anteilsscheine von 1&1 Drillisch mit einem Plus von rund 3 Prozent die Nase vorn. Mit einem zusätzlichen Ausbau des Mobilfunknetzes sollen ärgerliche Funklöcher für Handynutzer in Deutschland vor allem auf dem Land verringert werden. Der Bund schloss dazu Verträge mit 1&1 Drillisch und den weiteren Branchenunternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland.

Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax waren die Papiere von Nordex, die mehr als 3 Prozent einbüßten. Ohne Offshore-Geschäft und Kosteninitiativen gebe es für die Margen des deutschen Windkraftanlagenherstellers nur wenig Luft nach oben, schrieben die Analysten US-Investmentbank Bank of America.

dpa