Dax gibt Gewinne fast komplett ab

vor 49 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Nach einem soliden Tagesauftakt sind die Gewinne im Dax am Freitagnachmittag fast komplett verschwunden. Der Leitindex stand zuletzt mit 12.243,93 Punkten bei 0,13 Prozent noch leicht im Plus.

Der Handelssaal der Börse in Frankfurt. © Frank Rumpenhorst (dpa)



Auf Wochensicht deutet sich so wieder ein Verlust an. Der Index für mittelgroße Werte MDax legte mit 25.843,40 Punkten um 0,41 Prozent zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich mit minus 0,01 Prozent so gut wie nicht vom Fleck. Zinsfantasien und ein paar frohe Botschaften von den Unternehmen hatten am Vormittag noch für gute Laune unter den Anlegern gesorgt.

In Deutschland gab es zuletzt gute Nachrichten von Wirecard: Der Zahlungsabwickler übernimmt in den deutschen Filialen der Aldi-Gruppe künftig einen Teil der Kartenzahlungen. Die Aktie legte am Nachmittag um 5,81 Prozent zu und war damit beliebtester Wert im Dax. Munich Re hatte im zweiten Quartal von geringeren Belastungen durch Großschäden sowie von Auflösungen von Reserven für Basisschäden profitiert. Die Aktie legte zum Nachmittag um 1,12 Prozent zu.

Im MDax waren die Aktien des Gabelstaplerherstellers Kion nach einer positiven Analysteneinschätzung besonders gefragt. Die Aktie legte um 3,35 Prozent zu. Scout24-Anteile landeten mit einem Plus von 2,36 Prozent ebenfalls auf den vorderen Rängen. Der Internetportalbetreiber will in den kommenden zwölf Monaten Aktien für bis zu 300 Millionen Euro zurückkaufen.

Eine Senkung der Jahresziele brachte der Software AG dagegen den letzten Platz im MDax ein. Die Aktie fiel gegen Nachmittag um 10,71 Prozent. Auch der Verbindungstechnik-Spezialist und Autozulieferer Norma verbuchte Kursverluste - ebenfalls wegen einer Prognosesenkung. Das zwischenzeitliche Minus von mehr als 6 Prozent dämmten die Papiere jedoch zuletzt auf 3,11 Prozent ein.

Im SDax für kleine Werte setzten die Aktien von Heidelberger Druck ihre Talfahrt vom Vortag fort und verloren 10,17 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,36 Prozent auf minus 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 145,10 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,12 Prozent auf 173,39 Punkte dazu. Der Euro war zuletzt auf 1,1223 US-Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1216 (Mittwoch: 1,1215) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8916 Euro gekostet.

dpa