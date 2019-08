Dax steigt um 1,2 Prozent - Anleger setzen auf US-Notenbank

FRANKFURT/MAIN - Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse wieder gestiegen. Viele Anleger setzten offensichtlich auf eine Unterstützung durch die US-Notenbank.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen (dpa)



Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zentralbank-Sitzung am Abend näherte sich der Dax am Mittag der Marke von 11.800 Punkten. Zuletzt stieg der deutsche Leitindex um 1,2 Prozent auf 11.788,80 Zähler.

Angesichts der großen Bedeutung der geldpolitischen Lockerungen der US-Notenbank Federal Reserve für die Finanzmärkte dürften deren Aussagen am Abend starke Beachtung finden.

Nur wenige Tage später beginnt zudem das Notenbank-Symposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Dort wird Notenbank-Präsident Jerome Powell die Eröffnungsrede halten, von der ebenfalls Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Zentralbank erwartet werden.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen umfasst, legte um 1,54 Prozent auf 25.372,45 Punkte noch etwas stärker zu als der Dax. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 1,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten machen Analystenkommentare die Musik. Im Dax zählten die Aktien von RWE zu den größten Kursgewinnern mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 25,71 Euro. Die Aussichten des Energiekonzerns seien unverändert attraktiv, sagte Analyst Sam Arie von der Großbank UBS. Er riet weiter zum Kauf der Papiere.

Im MDax avancierten die Papiere von Gea zum größten Gewinner. Nach sieben Gewinnwarnungen des Anlagenherstellers in drei Jahren sieht Goldman Sachs nun Licht am Ende des Tunnels und stufte die Papiere auf "Kaufen" hoch. Gea-Aktien stiegen um 5 Prozent.

Im SDax lagen Leoni-Aktien mit einem Aufschlag von 3,9 Prozent mit vorn. Die Bank HSBC änderte die Empfehlung von "Halten" auf "Kaufen". Nach den Halbjahreszahlen sei für den Autozulieferer das Schlimmste wohl vorbei, lautete die Begründung.

Hohe Kursgewinne verbuchten die Aktien des Batterieherstellers Voltabox und des Kabelnetz- und Telekomanbieters Tele Columbus. Voltabox will im kommenden Jahr wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Anleger honorierten das mit einem Kursplus von 8,4 Prozent. Bei Tele Columbus lobte Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs die gestiegene Zahl der Neukunden. Die Aktien zogen um 7 Prozent an.

