Dax trotzt dem Kursrutsch bei Siemens - Gute Konjunkturdaten

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat sich weiter erholt. Angesichts positiver Konjunkturdaten aus der Eurozone rückte der deutsche Leitindex bis zum frühen Nachmittag um 0,21 Prozent auf 12.214,22 Punkte vor.

Der Handelssaal der Börse in Frankfurt. © Frank Rumpenhorst (dpa)



Größere Gewinne verhinderten herbe Kursverluste bei den Aktien von Siemens. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte notierte 0,78 Prozent höher bei 26.137,60 Punkten. Der EuroStoxx 50 legte weniger stark zu.

Die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend sorgten weiter für Gesprächsstoff. Die US-Währungshüter hatten zwar wie erwartet erstmals seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt.

Sie hätten allerdings kaum eine Chance gehabt, die Anleger positiv zu überraschen, und die Minderheit enttäuscht, die auf eine Senkung gleich um einen halben Prozentpunkt gesetzt habe, hieß es am Markt.

Im Dax schockte diesmal Siemens seine Aktionäre: Der Technologiekonzern zeigt sich angesichts einer Eintrübung in seinen Schlüsselmärkten für das laufende Geschäftsjahr etwas pessimistischer. Die Aktien sackten um knapp 5 Prozent ab und waren damit das klare Schlusslicht im Dax.

Für die Papiere von BMW hingegen ging es um mehr als 1 Prozent nach oben. Das zweite Quartal des Autokonzerns war zwar von rückläufigen Gewinnen geprägt, doch kam diese Entwicklung nicht überraschend. Die Anteilsscheine von Infineon zogen um fast 2,6 Prozent an. An der Dax-Spitze schnellten die Aktien der Deutschen Börse um rund 5 Prozent in die Höhe. Händler verwiesen auf die allgemeine Branchenstärke.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf dem Rekordtief von minus 0,44 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 145,47 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,05 Prozent auf 175,04 Punkte nach.

Der Euro kostete zuletzt 1,1040 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1151 (Dienstag: 1,1154) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8968 (0,8965) Euro gekostet.

