Jede Menge fesche Mädels und Jungs in Trachten haben am Samstag dafür gesorgt, dass der Start der Kärwa in Laufamholz zünftig über die Bühne geht. Mit Erfolg: Der Kärwa-Baum steht, der Umzug war ein voller Erfolg, und für die nächsten Tage ist einiges geboten. © Roland Fengler