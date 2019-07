Deutsche Bank: Investmentbankchef Ritchie tritt Ende Juli zurück

FRANKFURT/MAIN - Der Investmentbankchef der Deutschen Bank, Garth Ritchie, tritt Ende Juli zurück. Das teilte der Dax-Konzern mitten in den Beratungen über eine Neuaufstellung des Instituts am Freitag in Frankfurt mit. Konzernchef Christian Sewing werde die Verantwortung für die Unternehmens- und Investmentbank übernehmen.

dpa