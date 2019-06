Deutsche U21 mit Halbfinal-Einzug bei EM für Olympia qualifiziert

vor 1 Stunde

UDINE - Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat bei der EM das Halbfinale erreicht und sich damit auch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Den deutschen Nachwuchs-Fußballern genügte am Sonntag in Udine ein 1:1 gegen Österreich zum Einzug in die K.o.-Runde.

dpa