Deutscher Filmpreis: Goldene Lola geht an "Gundermann"

vor 17 Minuten

BERLIN - Das Drama "Gundermann" von Regisseur Andreas Dresen hat die Goldene Lola als bester Spielfilm gewonnen. Das gab die Deutsche Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekannt.

Regisseur Andreas Dresen bekommt die Lola in der Kategorie «Beste Regie». Foto: Britta Pedersen (dpa)



Damit wurde der Film seiner Favoritenrolle (zehn Nominierungen) gerecht. Dresen gewann die Lola für die beste Regie. "Ich glaube, wenn man älter wird, ist man näher am Wasser gebaut", sagte Dresen sichtlich bewegt. "Das ist ein großes Geschenk."

«Beste männliche Hauptrolle»: Alexander Scheer mit seiner Lola. Foto: Britta Pedersen (dpa)



"Bester männlicher Hauptdarsteller" wurde Alexander Scheer. Der 42-Jährige wurde in Berlin für seine Rolle in "Gundermann" ausgezeichnet. "Ich bin sehr gerührt", sagte Scheer. Vor 20 Jahren habe ihn Regisseur Leander Haußmann besetzt und entdeckt - "gebt ihm eine Großaufnahme". Scheer bedankte sich bei seiner "Gundermann-Crew" und dem Regisseur Andreas Dresen. "Jetzt stehen wir schon wieder hier mit einem Ostfilm", sagte Scheer.

Susanne Wolff ist als beste weibliche Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Foto: Britta Pedersen (dpa)



"Gundermann" gewann noch weitere Lolas - unter anderem auch für das beste Drehbuch (Laila Stieler) und das beste Szenenbild (Susanne Hopf).

Beste Nebendarstellerin wurde in Berlin Schauspielerin Luise Heyer. Foto: Britta Pedersen (dpa)



Die Lolas gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Die etwa 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie haben über viele der Gewinner abgestimmt. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt fast drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert.

Zuerst Schauspielerin, dann Regisseurin: Bereits Anfang der 1970er Jahre zog es Margarethe von Trotta hinter die Kamera. Foto: Britta Pedersen (dpa)



Die Schauspielerin Susanne Wolff erhielt die Lola als beste Hauptdarstellerin. Sie wurde für ihre Rolle im Drama "Styx" ausgezeichnet. Darin spielt sie eine Seglerin, die auf dem Meer auf ein Flüchtlingsboot trifft und sich überlegen muss, wie sie sich verhält.

«The Lady Is A Tramp»: UIlrich Matthes, Präsident der Deutschen Filmakademie, singt für Iris Berben. Foto: Britta Pedersen (dpa)



Wolff erzählte bei der Verleihung von den schwierigen Dreharbeiten auf dem Boot - und bedankte sich bei ihrem Team und bei Hilfsorganisationen aus der Flüchtlingsrettung. Wolff setzte sich in der Kategorie gegen ihre Schauspielkolleginnen Aenne Schwarz ("Alles ist gut") und Luise Heyer ("Das schönste Paar") durch.

Alexander Fehling erhielt eine Lola als bester Nebendarsteller. Foto: Britta Pedersen (dpa)



Schauspieler Alexander Fehling ("Das Ende der Wahrheit") gewann eine Auszeichnung als bester Nebendarsteller. Beste Nebendarstellerin wurde Luise Heyer, die in "Der Junge muss an die frische Luft" die Mutter von Hape Kerkeling spielt. Sie war über den Preis sichtlich gerührt. "Es ist mega unwirklich", sagte sie.

Laudator Hape Kerkeling überreicht die Lola für den «besucherstärksten» Film an Regisseurin Caroline Link für «Der Junge muss an die frische Luft». Foto: Britta Pedersen (dpa)



Beste Doku wurde "Of Fathers And Sons" von Talal Derki - darin geht es um einen islamistischen Vater und dessen Söhne.

Die Regisseurin Caroline Link und der Schauspieler Julius Weckauf strahlen um die Wette. Foto: Jörg Carstensen (dpa)



Der Preis für die beste Tongestaltung ging an das Team des Seglerdramas "Styx". Als bei der Vorstellung der Nominierten nur Bilder von Männern erschienen, sang Moderator Tedros Teclebrhan "It's A Man's World" und bekam dafür Applaus.

Jan Josef Liefers und Anna Loos kommen zur Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises. Foto: Britta Pedersen (dpa)



Die Macher von "Der Goldene Handschuh" wurden für ihr Maskenbild ausgezeichnet. Der Film von Fatih Akin erzählt vom Serienmörder Fritz Honka, der in Hamburg mehrere Frauen tötete. Hauptdarsteller Jonas Dassler musste dafür jeden Tag lange in die Maske.

Die Schauspieler Armin Rohde und Christine Urspruch albern herum. Foto: Jens Kalaene (dpa)



Moderiert wird der Abend von den Schauspielern Désirée Nosbusch ("Bad Banks") und Teclebrhan ("Systemsprenger"). Das ZDF zeigt die Verleihung zeitversetzt ab 22.55 Uhr.

Haben ihre Anzüge aus dem Schrank geholt: die Schauspieler Bjarne Mädel (l) und Lars Eidinger. Foto: Jörg Carstensen (dpa)



Zu Beginn der Veranstaltung hatte der neue Präsident der Deutschen Filmakademie, Schauspieler Ulrich Matthes, dazu aufgerufen, bei der Europawahl ein Kreuzchen zu machen. Als die Pariser Kathedrale Notre-Dame gebrannt habe, seien ihm die Tränen gekommen, sagte Matthes.

Die Schauspielerin Katja Riemann zieht eine kleine Schleppe hinter sich her. Foto: Britta Pedersen (dpa)



Er habe zum wiederholten Male gedacht: Er sei eben nicht nur Deutscher, sondern auch Europäer. "Lasst uns also Filme machen auch im Bewusstsein dafür, was für eine Errungenschaft dieses friedliche und freie Europa ist", sagte Matthes - und wie gefährdet es sei angesichts des Rechtspopulismus. "Bitte geht am 26. Mai zur Wahl", sagte der 59-Jährige.

Der Regisseur Nico Hofmann (l) und der Schauspieler Joachim Król stellen sich gemeinsam den Fotografen. Foto: Jörg Carstensen (dpa)



Angesichts der mauen Kinobesucherzahlen im vergangenen Jahr hatte er einen Wunsch ans Publikum: "Schnappen Sie sich irgendeine Cousine und gehen Sie mit ihr ins Kino, möglichst in einen deutschen Film." Kinos seien nicht nur Veranstaltungsorte, sondern Orte der kulturellen Bildung und eine Schule der Empathie. Zum Auftakt der Show sang Matthes ein Frank-Sinatra-Ständchen für seine Vorgängerin an der Spitze der Akademie, Iris Berben.

Heike Makatsch kommt zur Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises «Lola». Foto: Jens Kalaene (dpa)



Auch in diesem Jahr hat sich die erste Riege der deutschen Filmszene in Berlin versammelt. Am roten Teppich zeigten sich unter anderem Katja Riemann und Heike Makatsch, der Regisseur Fatih Akin, das Model Eva Padberg, "Tatort"-Star Jan Josef Liefers und seine Frau, die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos.

«Gundermann»-Regisseur Andreas Dresen (l) und sein Hauptdarsteller Alexander Scheer. Foto: Jörg Carstensen (dpa)



Auch dabei: Nachwuchsschauspieler Julius Weckauf. Der Elfjährige spielt in der Tragikomödie "Der Junge muss an die frische Luft" den Komiker Hape Kerkeling als Kind. Auf die Frage, wie dieser so sei, sagte er, man könne sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie nett der sei. "Ich mag den total."

Die Filmemacherin Margarethe von Trotta ist auch da. Foto: Jens Kalaene (dpa)



Die Auszeichnungen sind mit insgesamt fast drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Das Geld kommt aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Bei der Gala sicherte Grütters den Filmschaffenden und den Kinos im ländlichen Raum Unterstützung zu.

Anke Engelke macht Faxen. Foto: Britta Pedersen (dpa)



Drei Gewinner standen bereits vorab fest. Regisseurin Margarethe von Trotta bekam den Ehrenpreis für ihre "herausragenden Verdienste um den deutschen Film". Die Schauspielerin Katja Riemann würdigte von Trotta als Inspiration und Mutmacherin für Frauen in der Filmbranche. "Sie ist ein Vorbild", sagte Riemann als Laudatorin auf der Bühne am Funkturm.

Regisseur Fatih Akin und Schauspieler Jonas Dassler (l) arbeiteten für «Der Goldene Handschuh» zusammen. Foto: Jörg Carstensen (dpa)



Von Trotta stand zunächst als Schauspielerin vor der Kamera, etwa in Volker Schlöndorffs "Baal" oder Rainer Werner Fassbinders "Warnung vor einer heiligen Nutte". Bereits Anfang der 1970er Jahre aber zog es sie hinter die Kamera - in einer Zeit, in der Frauen noch selten Regie führten. Für ihren Film "Die bleierne Zeit" erhielt sie Anfang der 1980er beim Filmfestival in Venedig einen Goldenen Löwen. Sie drehte auch Filme über Hannah Arendt, Hildegard von Bingen und Rosa Luxemburg.

Der Schauspieler und Präsident der Deutschen Filmakademie, Ulrich Matthes, mit erhobenen Zeigefinger. Foto: Jens Kalaene (dpa)



Produzent Christian Becker wurde mit dem Bernd-Eichinger-Preis geehrt. "Der Junge muss an die frische Luft" wurde als "besucherstärkster" Film gewürdigt. Dazu kam Hape Kerkeling auf die Bühne.

dpa