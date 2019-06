Unter der Überschrift "Höllischer Lärm" berichteten die Nürnberger Nachrichten am 4. Dezember 1979 über das Konzert von AC/DC in Neunkirchen am Brand. Der Kritiker ließ kein gutes Haar an der australischen Band, die längst Klassiker-Status erreicht hat. Die Hemmerleinhalle war damals ein beliebter Spielort für angesagte Rockbands. © privat