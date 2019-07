DocPod: Die philosophische Welt der Neurologie

NÜRNBERG - In der aktuellen Folge des DocPod wird es philosophisch. Eigentlich wollten sich die beiden Docs lediglich über das Thema Neurologie und den dazugehörigen Facharzt unterhalten - doch plötzlich geht es um viel mehr.

Je mehr sich alles um das menschliche Hirn und dessen Windungen dreht, desto drängender stellen sich die großen Fragen des Lebens: Wie funktioniert Denken? Haben wir ein Bewusstsein? Und letzten Endes auch die Frage nach dem Lebe nach dem Tod.

Was also mit ein Bisschen Smalltalk zum Thema Neurologie begann endet in einem philosophischen Diskurs. Reinhören lohnt sich!

