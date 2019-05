Purer Zucker: Diese süßen Winzlinge sind im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an redaktion-forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Element of Crime - die deutschsprachige Rockband rund um Frontmann Sven Regener - gab am Montag in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen alles. Mit im Gepäck hatte die Band einen bunten Mix an verschiedensten Songs. Das Publikum war begeistert, Element of Crime dankte mit einer überraschenden Zugabe.