Ein neues lokales Magazin

Kurzbeschreibung: Die Wirtschaft ist das Rückgrat Altmühlfrankens. In der Öffentlichkeit ist aber oft gar nicht bekannt, was alles an großartigen Leistungen in den Fabrikhallen, Büros, Küchen, Ställen und Werkstätten erbracht wird.

Mit unserem WirtschaftsKompass Altmühlfranken (WiKO) bieten wir eine Plattform für die Unternehmen vor Ort. Sowohl online als auch in Form eines einmal jährlich erscheinenden Hefts. Das ist nicht nur beste Werbung für die Wirtschaft, sondern auch ein Serviceangebot für die Menschen in der Region. Denn ein Stelle- und ein Ausbildungsmarkt zeigt, welche Berufe direkt vor Ort angeboten werden. Jede Ausgabe wird zudem von einem wichtigen Wirtschaftsthema geprägt, das wir mit seinen Auswirkungen auf die lokale Ebene beleuchten.

Themenarchiv WirtschaftsKompass Altmühlfranken