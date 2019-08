Bevor die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg mit dem Schiff zum UN-Klimagipfel in New York aufbricht, hat sie überraschend noch die Aktivisten gegen den Braunkohleabbau im Hambacher Forst besucht (https://www.nordbayern.de/politik/greta-mit-uberraschungsbesuch-im-hambacher-forst-1.9203936). "Es war so gewaltig, so verheerend und es macht mich irgendwie traurig", sagte sie nach dem Besuch. © Oliver Berg/dpa