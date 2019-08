Embolo kehrt gegen Leipzig in Gladbachs Startelf zurück

MÖNCHENGLADBACH - Neuzugang Breel Embolo kehrt in die Startelf von Borussia Mönchengladbach zurück. Der Schweizer Nationalspieler spielt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig anstelle von Lazslo Benes.

Kehrt in die Gladbacher Startelf zurück: Breel Embolo. Foto: Roland Weihrauch (dpa)



Innenverteidiger Nico Elvedi, der beim 3:1-Sieg in Mainz verletzt ausgewechselt werden musste, spielt ebenso von Beginn an. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann verändert sein Team auf drei Positionen. Konrad Laimer, Kevin Kampl und Emil Forsberg rücken in die Anfangsformation.

