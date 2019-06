Endspurt beim "Southside Festival" mit Bloc Party

NEUHAUSEN OB ECK - Drei Tage lang haben jeweils rund 60.000 Musikfans beim "Southside Festival" in Neuhausen ob Eck gefeiert - unter anderem mit den Foo Fighters, den Toten Hosen und The Cure.

Mal Sonne... Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Das Wetter spielte nicht immer mit: Während am Freitag noch die Sonne schien, sorgte am Samstag ständiger Regen für Matsch auf den Wegen und Campingplätzen. Am Sonntag wurde es dann wieder sommerlich.

Mal Regen... Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Für den Sonntagabend wurden unter anderem Mumford & Sons, Descendents und Bloc Party erwartet. Bis zum Abschluss gegen Mitternacht sind auf dem dreitägigen Open-Air-Festival im Kreis Tuttlingen nach Angaben des Veranstalters FKP Scorpio dann rund 100 nationale und internationale Künstler und Bands aufgetreten.

Bosse beim Southside Festival. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Das "Southside" und das gleichzeitig stattfindende "Hurricane" in Niedersachsen gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative Rock in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe.

