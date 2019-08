Am Dienstag ereignete sich an der Anschlussstelle Schlüsselfeld ein schwerer Unfall: Ein Autofahrer übersah beim Einbiegen auf die A3 einen entgegenkommenden Motorradfahrer und erfasste ihn. Der 60-jährige Biker wurde schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Peter Maffay, einer der erfolgreichsten Rockmusiker in Deutschland, wird am 30. August 70 Jahre alt. Das ist für ihn aber noch lange kein Grund kürzer zu treten: Rechtzeitig zum runden Geburtstag kommt sein neues Album "Jetzt!" heraus - und am 19. März 2020 spielt er live in der Nürnberger Arena. Anlass für einen kleinen Rückblick.