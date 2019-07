Erlangen: Kaffeegenuss ohne Müllberge

ERLANGEN - Mehr als 30 Geschäfte in Erlangen wollen sich der Aktion "Pfandbecher" anschließen.

Prost! Auch die Uni-Mensa wird Partner von „Recup“, dem deutschlandweiten Pfandsystem für Coffee-to-go Mehrwegbecher. Foto: André De Geare



20 000 Einweg-Kaffeebecher sind ein ordentlicher Berg. So viele fallen bei der Kaffeerösterei Rösttrommel an, weil ein Viertel der Kunden ein Kaffeegetränk mitnehmen möchte. Das weiß Matthias Heyder genau. Seine Rösttrommel gehört zu den 35 Geschäften in Erlangen, die diesen Müllberg kleiner machen wollen. Sie alle samt ihren Filialen im Stadtgebiet schließen sich der Aktion "Pfandbecher" an.

Durch Flyer und Plakataktionen wird im ganzen Stadtgebiet auf diese umweltfreundlichere Methode des Trinkens im Freien hingewiesen. Der Kunde kann für einen Euro Pfand den Becher aus Polypropylen mitnehmen und ihn bei einem der teilnehmenden Geschäfte abgeben und sein Pfand zurückerhalten.

Initiator der Umstellung ist Friedbert Elias. Der Pensionär sieht bei seinen Wegen durch die Stadt die vielen Kaffeetrinker, aber auch, wie viele solcher Becher nach wenigen Minuten – hoffentlich nur – in Abfallkörben landen. Er wandte sich an Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens und das Umweltreferat der Stadt, das angesichts der ständig steigenden Müllmengen gerne die Überlegungen des Rentners aufnahm.

Geschlossener Kundenkreis

Es gibt diverse interne Systeme, mit wiederverwendbaren Gefäßen heiße und kalte Getränke an einen geschlossenen Kundenkreis auszugeben. Zum Beispiel das Studentenwerk, das schon 2009 eine Pfandtasse aus Porzellan einführte. Wie Nina Kühnl von der Hochschulgastronomie berichtete, war es dagegen ein Fehlschlag, Einwegbecher mit einer Gebühr von 30 Cent zu belegen. Der Umsatz sank. Die Frage ist allerdings: Tranken die Studenten weniger Kaffee oder wechselten sie auf die Tassen um? Für das neue Pfandsystem will die Universität nun die Erstsemester gewinnen. 3550 Becher sollen bei der Eröffnungsveranstaltung ausgegeben werden.

Auch diese können bei den teilnehmenden Firmen nach Gebrauch zurückgegeben werden. Das ist unproblematisch, denn alle Becher im Umlauf werden von der Firma Recup gemietet. Die annehmende Firma kann sie – nach dem Spülgang – in ihren Geschäftsbetrieb aufnehmen oder, falls die Zahl der Rückgaben zu groß ist, an Recup gegen Erstattung des Pfands zurückgeben.

Es ist zu fragen, ob dieses Rückgabesystem der Pfandbecher auf das Verbraucherverhalten einwirkt und angenommen wird. Bei der Methode mit eigenen Bechern oder Tassen war die Resonanz nicht sonderlich groß. Ist das Problem womöglich das Mitsichführen eines benutzten Gefäßes, in dem sich ein Milch-Kaffee-Rest befindet?

Es ist – besonders unter dem Aspekt des Umweltschutzes und der Müllvermeidung – den Initiatoren nicht zu wünschen, dass sich eine Reihe von Kunden darüber ärgert, dass plötzlich der Kaffee einen Euro teurer ist, aber dann genauso wie bisher den Becher nach einmaligem Gebrauch entsorgt.

