Erster Heimkampf der Bayernliga-Ringer

Der TSV 1860 Weißenburg hat am Samstag, 21. September, den AC Regensburg zu Gast - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Es geht wieder rund auf der Matte in der Weißenburger Landkreishalle: Die Ringer des TSV 1860 bestreiten am Samstag, 21. September,um 19.30 Uhr ihren ersten Heimkampf in der neuen Saison der Bayernliga Nord und empfangen dazu um 19.30 Uhr den AC Regensburg.

Es geht wieder rund auf der Ringermatte in der Weißenburger Landkreishalle: Im Heimkampf gegen Regensburg dürfen sich die Zuschauer auf spektakuläre Szenen die diese freuen. © Foto: Uwe Mühling



Die Weißenburger Staffel hat bislang auswärts einen Sieg und eine Niederlage verbucht, Regensburg hat zweimal verloren. Dennoch verfügen die Oberpfälzer über eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die auf vielen Positionen stark besetzt ist. In der Vergangenheit haben sich beide Mannschaften packende Duelle mit wechselnden Ausgang geliefert. Das Trainerteam der Weißenburger Ringerstaffel um Dieter Hilpert, wird versuchen eine möglichst starke Staffel auf die Matte zu schicken. Zugleich hofft die TSV-Ringerabteilung auf zahlreiche Zuschauer-Unterstützung. Die Weißenburger Schüler müssen heute beim ASV Hof antreten.

