Burger ohne Schnickschnack im "Plain Vanilla"

Das "Plain Vanilla" hat am Hallplatz eröffnet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Burger sind nicht totzukriegen. Im Gegenteil. Ein weiterer, schicker Laden hat nun am Hallplatz eröffnet, dort, wo zuletzt das "K6" beheimatet war. "Plain Vanilla" heißt das kleine Lokal, in dem es sich schnell und durchaus gut snacken lässt.

Wenn es schnell gehen soll, oder einen Freitag Nacht um 1 Uhr der Hunger packt: Im "Plain Vanilla" am Hallplatz kann man sehr gut Burger und Fritten essen. © Stefan Hippel



Dahinter stecken Michael Polleter und Philipp Burchard, Eigentümer des stylischen Hostels "Five Reasons" an der Frauentormauer 52. Weil die Gäste immer wieder fragten, wo man schnell mal einen Burger essen könne, dachten sie sich: "Machen wir einen Laden auf." Denn: "Burger sind international", so Polleter.

"Plain Vanilla" ist übrigens EDV-Sprache und heißt so viel wie "Ohne Schnickschnack". Aber dafür hausgemacht. Auch Ketchup und Mayo oder die BBQ-Soße. Die Buns kommen von "Hildes Backwut", das Fleisch aus der "Metzgerei Dürsch", das Gemüse aus dem Knoblauchsland. Die Zwiebeln werden selbst glaciert, Convenience ist hier nicht angesagt.

Die Speisekarte ist klein gehalten, sein "Menü" stellt man sich selbst zusammen. Zum Beispiel mit einem Cheeseburger (5,90 Euro), belegt mit viel Salat, glacierten Zwiebeln, Tomaten, Gurken, einem gut gewürzten Patty und Raclette-Käse. Dazu einen Kichererbsen- oder einen gemischten Salat, wobei es beim Dressing ruhig ein bisschen mehr sein dürfte (2,40 Euro). Die "Fries", also Pommes, (ab 2,90 Euro) sind außen kross und innen schön mehlig und werden aus frischen Kartoffeln geschnitten. Geschäftsführer Manuel Repkewitz ist gelernter Koch. Merkt man. Auch an den Desserts, wie einer Orangencreme mit Quark und wenig Vanillezucker oder dem Vanille-Cupcake. Kühl und spartanisch hat Designerin Angela Burchard das "Plain Vanilla" eingerichtet mit viel hellem Holz und dem wiederholten Motiv verschlungener Dreiecke. Ein Ort für die Mittagspause und für hungrige Nachtschwärmer.

