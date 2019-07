Aus "Sweets" wird "Sweets by Maria"

Das kleine Cafe in Fischbach hat wieder geöffnet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Freundliche Übernahme: Das "Sweets" in Fischbach hat unter dem kleinen Zusatz "by Maria" im Namen wieder eröffnet – zur Freude der Anwohner und Gäste, die mittlerweile aus ganz Nürnberg kommen.

Auch bei der neuen Besitzerin Maria Mulzer gibt es weiterhin die berühmten Scones mit Clotted Cream. Foto: Westend61/dpa-tmn



Maria Mulzer führt das kleine Bistro mitten in Fischbach im Sinne der früheren Besitzerin Simone Süß fort. Es gibt weiterhin selbst gebackene Kuchen und die berühmten Scones mit Clotted Cream oder den American Cheesecake.

Darüber hinaus bietet Maria Mulzer Frühstück an, süß mit selbst gebackenem Croissant zum Beispiel, aber auch eine herzhafte Variante. Die Öffnungszeiten haben sich ein bisschen geändert, neu ist der lange Mittwoch, an dem bis 19 Uhr gegessen und getrunken werden darf. Darüber hinaus kann man das "Sweets by Maria" für Festivitäten aller Art mieten.

