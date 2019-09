Ausgezeichnete Gastronomen

NÜRNBERG - Der renommierte Schlemmer Atlas hat die 50 besten deutschen Köche bekannt gegeben. Und in Berlin fand der Wettbewerb "Licor 43 Bartenders & Baristas Challenge" statt, bei dem sich Barista und Bartender gemeinsam einen Drink überlegten.

Ist im Schlemmer-Atlas unter den 50 besten deutschen Köchen: Stefan Meier. © Kaletsch/honorarfrei



Und wieder eine Auszeichnung: Stefan Meier, Küchenchef des Sterne-Restaurants "Zweisinn" in St. Jobst, ist unter die 50 besten Köche Deutschlands im renommierten Gastroführer Schlemmer Atlas gewählt worden. Die Auszeichnungen werden auf der Grundlage der redaktionellen Schlemmer Atlas-Bewertungen von über 6100 Restaurants vergeben. Neben Meier sind unter den 50 besten zum Beispiel die Sterneköche Kevin Fehling ("The Table" in Hamburg) oder Hans Haas ("Tantris", München).

"Es ist für mich eine große Ehre und Freude", sagt Stefan Meier, der derzeit im Urlaub weilt. Ab 19. September kann man dann wieder seine Sterne-Küche im "Zweisinn" genießen.

Gratulieren wollen wir auch der Barista Nadja Mayrhofer aus dem "Kaffe Hörna", Scheurlstraße 11. Zusammen mit Bartenderin Suzanne Fiebiger aus Dresden hat sie die "Licor 43 Bartenders & Baristas Challenge" gewonnen, die in Berlin stattfand. Mit ihrem Drink "Zamora’s Garden" sicherten sie sich den ersten Platz. Darin steckt der süße Licor 43. Fruchtiger Grapefruitsaft und eine herbe Kaffeenote sorgen für ein "überraschend exotisches Geschmackserlebnis", so die Jury.

