"Einzimmer" trifft "Humbser und Freunde"

FÜRTH - Wenn Gastronomen und Köche befreundet sind, entstehen beim privaten Zusammensein oftmals richtig gute Ideen. "Einzimmer Küche Bar" meets "Humbser" könnte man das Resultat eines Abends mit Tim Kohler, Ralph Weiß und Fabian Faßmann nennen.

"Einzimmer Küche Bar" meets "Humbser": Tim Kohler kocht ein Vier-Gänge-Menü im alten Sudhaus. © Michael Matejka



Denn am Dienstag, 11. Juni, zieht Kohler mit seinem kleinen Restaurant "Einzimmer Küche Bar" aus der Schustergasse für einen Abend nach Fürth ins "Humbser und Freunde", das Faßmann und Weiß vor knapp sieben Monaten im alten Sudhaus eröffnet haben.

Während Tim Kohler mit seinem Team Amuse Gueule, vier Gänge und Petit Fours (80 Euro) auf den Teller bringt, ist die "Humbser-Crew" für die Zapfhähne zuständig. "Es wird auf alle Fälle einen Saibling geben", verrät Kohler, dem auch das "Globo" am Theresienplatz gehört. Eine Querrippe vom fränkischen Rind, kurz angegrillt, könnte ein weiterer Gang sein – "über die genauen Gerichte und die Beilagen denke ich noch nach", sagt der Koch.

Inklusive ist die Bier- oder Weinbegleitung sowie alkoholfreie Getränke, Aperitif und Kaffee. Stefan Stretz (Schanzenbräu) und Felix vom Endt (Orca brau) sind mit dabei, für den Wein sorgt Nicolas Olinger (Olingerwein). Dazu gibt es Live-Klavier-Musik von Klavier Kreisel "und ein paar weitere Überraschungen", sagen Weiß und Faßmann.

Beginn ist um 18 Uhr. Reservierungen per Telefon unter (09 11) 21 70 99 99 oder per Mail an info@humbserundfreunde.

