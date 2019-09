Im "Cubano" gibt's bald "Mam Mam"-Burger

Der Burgerladen zieht von der Tetzelgasse in die Innere Laufer Gasse - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Das "Cubano", früher ein echter "Hot Spot" in der Inneren Laufer Gasse, hat seit Längerem geschlossen. Doch nun zieht neues, gastronomisches Leben ein: Das "Mam Mam" nämlich.

Das "Mam Mam" zieht von der Tetzelgasse in die Innere Laufer Gasse. Foto: Katja Jäkel



Nach fünf Jahren startet Max Demirkazik voraussichtlich Ende September neu, sprich, das beliebte Burger-Restaurant zieht aus der Tetzelgasse in die Innere Laufer Gasse. "Wir haben alles rausgerissen, den Laden komplett entkernt, das wird cool", sagt Demirkazik, der noch drei weitere Filialen in der Vorderen Sterngasse, in Fürth und Erlangen besitzt.

Insgesamt werde der Laden schicker, "wir sind ja auch erwachsener geworden." Das Angebot bleibt, aber es soll erweitert werden und ein paar Neuerungen kommen auch hinzu. Wie eine feine Gin- und Wodka-Karte und neue Toppings für die Burger. Und was wird aus dem Lokal in der Tetzelgasse, wo vor Urzeiten die "Ruhestörung" residierte? Das sei noch unklar. Wir bleiben dran!

