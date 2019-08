Jüdische Delikatessen im Z-Bau

NÜRNBERG - Der Biergarten "Z-Bau" ist ein Ort, um die Seele in der Hängematte baumeln zu lassen oder man lässt sich gleich mit der ganzen Familie auf der Wiese oder auf Bierbänken nieder. Ab und an legt ein DJ auf, es gibt Bier – und neuerdings auch feines, jüdisches Essen, serviert von Sacha Pitimson.

Sacha Pitimson serviert feines, jüdisches Essen neuerdings auch im Z-Bau. Foto: Michael Matejka



Anfang des Jahres hat er sein "Deli" namens "The 4/20 Chilli Lounge" in Gostenhof eröffnet. Samt Chili-Plantage.

Ein Delikatessengeschäft mit integriertem Imbiss und jüdischen Spezialitäten, wie man es aus New York kennt, ist die "4/20 Chilli Lounge". Die leckeren mit Pastrami belegten Baguettes oder Bagels, die Sandwiches oder das Chili sin carne gibt es jetzt auch im "Z-Bau" an einem geschichtsträchtigen Ort. Dort, wo früher die SS Hitlers beheimatet war. Pitimson freut sich diebisch darüber, der grausamen Vergangenheit so ein kleines Paroli zu bieten.

