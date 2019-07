"KoKoNo": Panasiatisch essen

In der Luitpoldstraße eröffnet im Herbst das "KoKoNo" - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - "Versuchen Sie es", aber auch "Gurke" - das bedeutet "Kokono" auf Maori. Aber mit Maori hat das gleichnamige Restaurant in der Nürnberger Luitpoldstraße eigentlich nichts zu tun.

Das "KoKoNo" will ab Herbst die Nürnberger mit Sushi sowie vegetarischer und veganer Küche beglücken. Foto: Jens Kalaene/dpa



Zuletzt hat man hier in der "Spaghetteria Della Nonna" in der Luitpoldstraße 7 italienische Pasta gegessen, dann stand das Lokal länger leer. Doch derzeit arbeiten die Handwerker in dem Restaurant, das im Herbst eröffnen soll. "Panasiatisch" soll es dann hier geben.

Unter dem Namen "KoKoNo" will Thanh Hung Tran (mit einem Restaurant des selben Namens in Heidenheim) die Nürnberger mit Sushi sowie vegetarischer und veganer Küche beglücken – justamente ums Eck des angesagten Sushi-Tempels "Kokoro". Aber, Konkurrenz soll ja das Geschäft beleben.

