Kulinarisch "Bio erleben"

(Hobby)Köche zeigen auf der Genuss-Bühne ihr Können - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Alles Bio?! Am Freitag, 19. Juli, startet das große Festival "Bio erleben" auf dem Hauptmarkt. Knapp 100 Aussteller haben Lebensmittel, Wein, Naturkosmetik oder Öko-Mode im Gepäck. Außerdem ist die Genuss-Bühne wieder aufgebaut, auf der (Hobby)Köche dem Publikum gleich sechs Mal zeigen, wie lecker Gerichte schmecken, die mit Lebensmitteln in Bio-Qualität gekocht wurden.

Valentin Rottner (Gourmet-Restaurant "Waidwerk") servierte 2018 gesunde und liebevoll arrangierte Spezialitäten. © Stefan Hippel



Am Freitag beginnt der kulinarische Reigen um 15.15 Uhr mit Tom Kretschmer, Restaurant "Auguste", der die Zuschauer mit einem vegetarischen Gericht, marinierten Zucchini mit Zitrone und Basilikum, überraschen will. Es folgen um 18 Uhr Alexandra Pickl und Simon Eichhorn, Fachakademie für Ernährung und Versorgungsmanagement, die gefüllte Emmer-Pfannkuchentaschen mit Petersiliensoße kredenzen.

Oberbürgermeister und Hobby-Koch Ulrich Maly ist am Samstag um 13.45 Uhr an der Reihe – Tafelspitz mit Gemüse der Saison will er zubereiten. Um 15.15 Uhr zeigen Miriam Ullrich und Jonas Krause (Fachakademie für Ernährung), wie man ein Sommerliches Naan mit Linsendaal und frischem Gemüse kocht.

Uschi Meister, Köchin der "Frankenstube", kredenzt am Sonntag um 12 Uhr Pfifferlings-Strudel mit Dijon-Senf-Schaum und mediterranem Grillgemüse. Orientalisch wird es um 15 Uhr, wenn Nesrin Can und Erkan Günes aus dem "Restaurant Mevlana" zum beispiel Tavuk Sis, einen Hähnchenspieß mit Reis, Ezme (Pikantes Tomatenpüree mit Paprika, Zwiebeln und Petersilie vor den Augen der Zuschauer zubereiten. Da läuft uns doch gleich das Wasser im Munde zusammen! Jedes Gericht kostet übrigens inklusive Getränk 10 Euro und kann direkt vor Ort bestellt werden.

