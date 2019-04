Messe in Nürnberg: Wein probieren mit 70 Winzern aus acht Ländern

Hausmesse im Ofenwerk unter dem Motto "Wein mit allen Sinnen" - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Ein Nürnberger Importeur kündigt „Weinmesse mit pädagogischem Mehrwert“ an. Neben Verkostungen stehen Seminare auf dem Programm.

Unter dem Motto „Wein mit allen Sinnen“ bringen 70 Winzer aus acht Ländern vom preiswerten Alltagsschoppen bis zum exklusiven Champagner handwerklich gemachten Wein zur Probe mit. Auf dem Programm der zweitägigen Veranstaltung stehen darüber hinaus Verkostungstouren unterschiedlichen Niveaus und Kurzseminare, die praktisches Weinwissen vermitteln.

"Wein braucht kein Fachchinesisch, aber ein bisschen Verständnis sorgt für mehr Genuss", erklärt Dunja Ulbricht, Mitbegründerin der Weinhalle. So können Einsteiger die prägenden Aromen von Weiß- und Rotwein erschmecken, Fortgeschrittene Verkostungstechniken vertiefen oder den "Preis des Geschmacks" erkunden. Auch die in der Weinszene heftig diskutierten Natur- und Orangeweine (Weißweine, die wie Rotwein gekeltert sind) haben ihren Auftritt.

