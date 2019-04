Neue Location für Tanzszene

Team aus "Reicheldorfer Keller" und "Rennbahn" übernimmt Gastronomie im "Genossenschaftssaalbau Bauernfeind" - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Seit Anfang März ist das Traditionslokal "Reichelsdorfer Keller" geschlossen und die große Tanzgemeinde war auf der Suche nach neuen Räumen. Gefunden hat sie sie im "Genossenschaftssaalbau Bauernfeind" in Langwasser.

Die Tanzgemeinde aus dem ehemaligen "Tanzcafé Rennbahn" hat endlich im "Genossenschaftssaalbau" in Langwasser ein neues Zuhause gefunden. Zuvor war sie an der Radrennbahn zuhause (siehe Bild). © Karlheinz Daut



"Ich bin in der ganzen Gegend herumgefahren und habe nichts gefunden", sagt Angie Hahn, "gute Seele" des mittlerweile geschlossenen "Reicheldorfer Keller". Jetzt hat sie zusammen mit der früheren Mitarbeiterin Diea Saleh und Erwin Bloß, der zuletzt das 2013 abgerissene "Tanzcafé Rennbahn" führte, die passenden Räume gefunden – im "Genossenschaftssaalbau Bauernfeind" in Langwasser. Ein Sechser im Lotto!

Zum ersten Mal findet dort der beliebte Tanztee am Ostersonntag, 21. April, von 14.30 bis 19.30 Uhr mit Livemusik statt. Bernhard von "Golden Dance" spielt aktuelle Schlager, Walzer Tango und was sonst noch so tanzbar ist. Dazu werden hausgemachte Kuchen und Torten serviert. Getanzt wird dann jeden Sonntag zur selben Zeit.

Für die jüngere Szene legt am Samstag, 27. April, von 20 bis 2 Uhr DJ Peter Van bei der "Tanzparty" auf. Am 1. Mai öffnen Erwin Bloß und Diea Saleh auch offiziell die Küche mit einem "Tanz in den Mai". Statt Zaziki und Gyros gibt es künftig fränkische Spezialitäten von Schäufele bis Bratwurst. Und auch der Biergarten lockt nach Langwasser.

