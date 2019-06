Offenes Haus im "Schwarzen Adler"

NÜRNBERG - Bitte wiederholen, hieß es im vergangenen Jahr, nachdem René Stein im Restaurant "Schwarzer Adler" in Kraftshof zum ersten "Open House Day" geladen hatte.

Christian Mittermeier war bereits letztes Jahr beim "Open House Day" mit René Stein im "Schwarzen Adler". Auch diesmal kocht er mit weiteren Kollegen. © Katja Jäkel



Zusammen mit anderen Nürnbergern, wie Felix Schneider ("Sosein"), und dem Rothenburger Christian Mittermeier, kredenzte der jetzuge Sterne-Koch feine Schlemmereien, die man sich schön angerichtet an den verschiedenen Genuss-Ständen in Haus und Garten abholen konnte.

Am Samstag, 29. Juni, startet nun "Open House Day" Nummer zwei.

Mit dabei sind diesmal Diana Burkel vom "Würzhaus", Christian Wonka vom Restaurant "Wonka", Valentin Rottner ("Waidwerk"), Christian Mittermeier aus Rothenburg und natürlich René Stein selbst.

Darüber hinaus hat Stein ein paar nette Genuss-Handwerker eingeladen: "Adams Apfel" mit ihrem Apfel-Secco, Käse Harrer. Orca Bräu, die "Rösttrommel" mit Kaffee und "Fräulein Gustis süßes Handwerk" mit den passenden Süßigkeiten dazu, Winzer Nik Weis (Weingut St. Urbans-Hof), "Pistole Hardcore Food", Veuve Cliquot und das Weingut Schloss Sommerhausen sowie die Destillerie Lantenhammer.

Beginn ist ab 14 Uhr, man sollte aber bis spätestens 16.30 Uhr im "Adler" sein, um alles genießen zu können. Der Tag kostet pro Person 129 Euro – nicht gerade wenig Geld, für das man aber viel bekommt. Infos und Tickets unter www.schwarzeradler.de oder (09 11) 30 58 58

