Pfirsich-Lavendel-Eis im "Lo3"

Neue Eiswerkstatt am Lorenzer Platz eröfnet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vor Jahrzehnten hat er die ersten Cowboystiefel nach Nürnberg gebracht, jetzt gibt Frank Papendieck seinem Leben eine neue Richtung und produziert Eis. Und macht nun in Eis. Am Lorenzer Platz hat er seine Eiswerkstatt "Lo3" eröffnet.

Von Erdbeere bis "Rocky Road": In der neuen Eiswerkstatt von Frank und Lissy Papendieck am Lorenzer Platz kommt nur Qualität in die Tüte oder den recycelbaren Becher. © Roland Fengler



Aus dem früheren Uhrengeschäft Kristfeld am Lorenzer Platz 3 hat Frank Papandieck eine coole Eisdiele gemacht. Die Adresse ist namensgebend: "Lo3" heißt das Schmuckstück. "Frank ist der größte Eis-Liebhaber, den ich kenne", sagt seine Frau Lissy, die auch an der geschmackvollen Gestaltung des Ladens beteiligt war. Rosa-farbene Wände und Gold kombinierte das Paar mit Eichenholz und gemütlichen Kissen auf der Sitzbank am Fenster.

Seine Familie beglückt er schon lange zu Hause mit seinen eiskalten Kreationen. Tatsächlich hat sich Frank Papendieck mit dem "Lo3" einen Kindheitstraum erfüllt. Er absolvierte einige Kurse zum Eis-Hersteller, unterhielt sich mit vielen Eismachern und legte los.

Klassiker, wie Erdbeere, Schokolade oder Vanille gibt es zum Schlecken. Durch die verwendete belgische Schokolade ist die Sorte so vollmundig, dass man nur noch seufzen kann. Vor Glück. Fruchtige Erdbeere, die Papendieck aus der alten und wieder entdeckten Sorte Mieze Schindler macht, ist ebenso köstlich. Alle Frucht-Sorten sind vegan.

Nur beste Zutaten kommen in die Eismaschine, von Obst bis zur frischen Milch direkt vom Bio-Bauern. Die Qualität hat seinen Preis: 1,80 Euro kostet die Kugel. Die kleinere Kinder-Kugel liegt bei einem Euro. Zu Erdbeere und Co. gesellen sich ein paar abgefahrene Sorten, wie Pfirsich-Rose-Lavendel oder "Rocky Road", eine Salzkaramell-Tonkabohnen-Kombination. Ein Eistraum auch Dunkle Schokolade mit Kirsch und Cooki-Stückchen verfeiernt. Eisbecher gibt es nicht, denn "die stecken eigentlich schon in unseren Sorten wie Schwarzwald-Massaker, eine neu erdachte Schwarzwälder-Kirsch-Kreation." Zur Kugel gibt es Cappuccino oder Espresso und diverse Softgetränke. Im Winter soll die Eisdiele dann um Waffeln und Kuchen ergänzt werden.

