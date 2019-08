Shakshuka aus dem Foodtruck

NÜRNBERG - Shakshuka heißt eine Spezialität aus der nordafrikanischen und israelischen so genannten "Levante"-Küche. Und dieses wunderbar-einfache Gericht aus Tomaten und Paprika, Zwiebeln und Knoblauch gibt es im neuen Food-Anhänger "Kochstolz" von Annette Staigmiller.

"Shakshuka" heißt das Gericht, das Annette Staigmiller aus ihrem Foodtruck "Kochstolz" verkauft. © Stefan Hippel



Eigentlich gehören auch pochierte Eier ins Shakshuka. "Aber die habe ich weggelassen, weil sie nicht jeder mag", sagt sie. Und so werden bei "Kochstolz" auch Veganer glücklich, die Shakshuka statt mit Jogurt mit einem Soja-Jogurt krönen können. Noch Koriander oder Petersilie darüber – fertig ist die gesunde Speise. Leicht süßlich schmeckt sie nach Tomaten, die eigens kreierte orientalische Gewürzmischung macht das Shakshuka perfekt. Serviert wird das Gericht auf Reis.

Wichtig ist der "Kochstolz"-Chefin, möglichst Bio-Produkte zu verwenden, Besteck und Lunchboxen sind biologisch abbaubar. Eine kurze Zeit führte Staigmiller das kleine Hotel "No Shoes" in der Nonnengasse und fand dort Freude an der Gastronomie. Danach wollte sie selbstständig arbeiten, mit Leuten in Kontakt kommen – und kochen.

Jeden zweiten Dienstag, das nächste Mal am 6. August, steht "Kochstolz" am Busbahnhof an der PSD-Bank, aber man kann den kleinen Anhänger auch als Catering buchen.

