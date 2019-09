Vegane Küche im "Goldenen Stern"

"Chay" wird das neue Restaurant in Erlenstegen heißen

NÜRNBERG - Er ist schon Mitinhaber der Restaurants "Dai", jetzt eröffnet er ein weiteres Lokal im früheren "Goldenen Stern" in Erlenstegen.

Zusammen mit Alper Mutu (l.) führt Hoang Dai Nguyen die Restaurants "Dai". Jetzt eröffnet er ein vegan-vegetarisches im früheren "Goldenen Stern". © Horst Linke



Der "Goldene Stern" an der Endhaltestelle Erlenstegen ist ein Traditionsgasthaus mit fränkischer Küche. Unter Gerhard Rippel entwickelte sich das Lokal im alten Sandsteinhaus mit schönem Biergarten zur Top-Location. Zuletzt hatte Stefanie Panzner den Stern geführt und ebenfalls fränkische Küche angeboten.

Nun stand der Gasthof leer, ein neuer Pächter wurde gesucht und gefunden: Hoang Dai Nguyen, Mitinhaber der Restaurants "Dai" in Schoppershof und in der Adlerstraße sowie nun auch in Roth, eröffnet im "Stern" ein vegan-vegetarisches Restaurant namens "Chay". "In unserer Kultur ist das vegetarische und vegane Essen ja seit langer Zeit Schwerpunkt. Und in Nürnberg gibt es immer noch zu wenige Restaurants dieser Art", sagt Nguyen. Renoviert wurde bereits, eine ganz neue Atmosphäre mit vielen Pflanzen soll entstehen. Eröffnung ist für Ende September geplant.

