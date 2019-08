Vintage plus Zimmerpflanzen im neuen "Tellerrand"

Neue Gastronomie in der Kulturwerkstatt auf AEG eröffnet am 7. September - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zwei Monate lang ist der Kundschaft der Kulturwerkstatt auf AEG in Muggenhof der Schnabel sauber geblieben. Das "Culinarium" dort hatte den Löffel abgegeben und die jungen Nachfolger brüteten noch über Ideen. Dass sie über den "Tellerrand" schauen wollten, stand schnell fest.

Dieses Duo steuert das neue "Tellerrand" in der Kulturwerkstatt Auf AEG: Hannes Bischof (links) und Heiko Ehrenberger mit klassischer Vintage-Lampe. © Johannes Weichelt



Der Name, der sich an das vom selben Team organisierte "Tellerrand-Festival" bei Forchheim anlehnt, war schnell gefunden. Am Samstag, 7. September, geht’s los, ab 16 Uhr wird die neue Kulturwerkstatt-Gastronomie auf AEG mit Bands und ersten Kostproben aus der Küche von Küchenmeister Christian Sindel eröffnet.

Sindel will mittags bezahlbare warme und abends kalte Küche mit Tendenz zum Vegetarischen anbieten, zunächst jedenfalls. Was er vorab zur Probe serviert, lässt hoffen. Pikanter Bulgursalat, gebratener Tafelspitz, Oliven-Parmesan-Tarte, da kann man nicht meckern. Die Truppe um Hannes Bischoff (25) und Heiko Ehrenberger (27) geht ihr Gastro-Projekt mit bemerkenswerter Nonchalance und sympathischer Konfusion an.

Für die Samtsofas und Oma-Lampen haben sie Ebay und Wertstoffhöfe leergekauft, den Tresen in dem kühlen Raum bauen sie selbst und die nüchternen Deckenleuchten müssen natürlich auch runter. Vintage plus Zimmerpflanzen, das soll die Atmosphäre wärmer machen.

