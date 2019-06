Pizza und Pasta mitten im Wald

"La Pineta" ist in die Sportgaststätte des TSV 1846 gezogen - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Sportgaststätten können reichlich trist wirken oder sehr charmant sein. Aber, ob es dort schmeckt oder nicht, lässt sich nicht am Interieur ablesen. Das "La Pineta", das in die frühere "Waldgaststätte" des TSV 1846 gezogen ist, ist ein Beispiel für gutes Essen und geschmackvolle Gestaltung.

Marilena Pappalardo und Enzo Spina haben der alten Sportgaststätte des TSV 1846 in Erlenstegen neues Leben eingehaucht. Serviert wird im "La Pineta" italienische Küche. © Ralf Rödel



Der Verein hat Geld in die Hand genommen, um die in die Jahre gekommene Gaststätte durch eine gefühlvolle Renovierung in ein kleines Schmuckstück zu verwandeln. In einen lichten, hellen Raum, weiß gestrichen und mit großen weißen Kugellampen geschmückt. Auch das schöne, alte Parkett wurde neu abgezogen. Man sitzt an einfachen Tischen, auf denen kleine Vasen mit frischen Blumen stehen.

Und wenn das Wetter es zulässt, auf der großen Terrasse mit Blick auf die Tennisplätze. Die neuen Pächter heißen Marilena Pappalardo und Enzo Spina, unterstützt wird das Paar von Nunzio Cantale, der bis 2018 das Restaurant "Il Camino da Nunzio" führte. Italien und vor allem Sizilien sind also Programm. Auf der Karte stehen sehr gute Holzofen-Pizza (ab 5,90 Euro) und verschiedene Nudelgerichte, ergänzt wird sie durch eine wechselnde Tageskarte.

Enzo Spina gibt seiner Pasta Fresca mit Garnelen (13,50 Euro) durch frische Minze einen ganz eigenen, sehr feinen Geschmack. Als Vorspeise serviert er auch einmal "Antipasto di Pesce" (14,50 Euro), also frischen Fisch. Fleischgerichte, wie Branzino alla Griglia (22 Euro) gibt es ebenfalls. Seine Frau Marilena ist die Königin der Desserts und Backwerke. Köstlich der gemischte Nachspeisenteller mit einem Tiramisu und Panna Cotta oder die sizilianische Torte. Ein Ort für die ganze Familie, ein Ort, um das "Dolce Vita" zu genießen.

