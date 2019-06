Radler, Russe, Goaß: Was wissen Sie über Biermix-Getränke?

Frage 2/10: Wie ist das Radler enstanden?

Amerikanische Touristen haben unser gutes Bier gepanscht. Fahrradfahrer wollten Bier mit geringerem Promillegehalt. Aus der Not eines Gastwirts.

Der Urvater aller Biermischgetränke ist das Radler. Es wird aus hellem Bier und Zitronenlimonade im Verhältnis 1:1 gemischt. Ein bayerischer Gastwirt hat es aus der Not heraus erfunden. Der kam eines schönen Sommertages durch den Ansturm vieler Radfahrer mit seinen Biervorräten ins Schleudern und streckte sein Helles kurzerhand mit Limo. Die erfrischende "Radler-Maß" kam so gut an, dass sie auch heute noch in zahlreichen Biergärten ausgeschenkt wird.