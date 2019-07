Scharf! Nürnbergerin will mit Chili-Eis ins Guinness-Buch

Gerade hat die 44-Jährige ein ganz besonderes Eis kreiert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schokolade in allen Formen: Im "Chocolat" von Sandra Calabrese in der Hutergasse drehen Naschkatzen vor Glück durch. Dass die Halb-Italienerin seit zehn Jahren aber auch hervorragendes "Calabrese Eis" produziert, hat sich noch nicht überall herumgesprochen.

Seit zehn Jahren produziert sie Eis, wie etwa vegane Schokolade und Pistazie: Sandra Calabrese, Inhaberin von „Chocolat“ und „Calabrese Eis“. © Foto: Roland Fengler



Seit zehn Jahren produziert sie Eis, wie etwa vegane Schokolade und Pistazie: Sandra Calabrese, Inhaberin von „Chocolat“ und „Calabrese Eis“. Foto: Foto: Roland Fengler



Gerade hat die 44-Jährige ein ganz besonderes Eis kreiert: Chili mit einer Schärfe von über 1,5 Millionen Scoville – Tabasco-Soße hat bis zu 5000 Scoville. Mit dem Chili-Eis will sie ins Guinness-Buch der Rekorde.

Sacha Pitimson, der den Deli und Shop "The 4/20 Chilli Company" in Gostenhof führt und ein Experte in Sachen Schärfe ist, stand ihr mit Rat und einer Chili-Essenz zur Seite. In ihrem Eis-Labor mixte Sandra Calabrese – das Gesicht durch eine Maske geschützt – Paprika, Himbeeren, Chili und wenige Tropfen Chili-Essenz unter Tränen zusammen. Eine Probe ging an ein Lebensmittelchemie-Institut, das die Schärfe feststellen soll. Das Ergebnis steht noch aus.

Ein "Gag" sei das Eis, Calabrese wollte ausprobieren, ob sie es damit ins "Guiness-Buch" schafft. "Wer es probiert, muss vorher unterschreiben, dass er die Risiken kennt", sagt sie. Wie beispielsweise Atemnot.

Auf Sizilien, der Heimat ihres italienischen Vaters, packte Calabrese schon als Kind die Leidenschaft für Eis. "Dann habe ich erfahren, dass tatsächlich meine beiden Großväter Eismacher waren", erzählt sie. Zur Produktion kam Calabrese wie die Jungfrau zum Kind: "Ich wollte eigentlich nur gutes Eis im Chocolat anbieten." Doch das Angebot anderer Produzenten war zu teuer oder es entsprach nicht ihren Ansprüchen. "Dann mache ich es eben selbst", sagte sich Calabrese. Ein italienischer Gelatiere brachte ihr die Grundlagen bei, sie tüftelte und probierte so lange, bis das Resultat quasi sizilianisch war.

Vier Sorten Schokolade und Pistazie waren es anfangs, mittlerweile hat sie bis zu 45 in petto sowie drei Eiswagen, die man für Firmen-Events und Feiern buchen kann. Im "Chocolat" selbst kann man zwischen sieben wechselnden Sorten wählen. "Vegane Schokolade gibt es aber immer", sagt Calabrese.

Der intensive Geschmack kommt durch das Produktionsverfahren: Zwischen sechs und 24 Stunden lässt sie die Basis aus Milch, Zucker und Sahne für Schokolade oder Pistazie ruhen. Farbstoffe oder Geschmacksverstärker finden sich nicht im "Calabrese Eis" und auch kein Ei. Alle Fruchteis-Sorten sind Sorbets und vegan. Die meisten der hochwertigen Rohstoffe lässt sich die Halb-Italienerin aus Italien liefern. Und was ist ihre Lieblingssorte? "Zitrone. Am liebsten zum Frühstück. Die habe ich auf Sizilien schon als Kind geliebt."

Mehr Informationen über das "Chocolat" in unserer Rubrik Essen und Trinken!