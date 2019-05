Zum Dinner an den "Chef's Table"

Erster Weinfrühschoppen im "ZweiSinn" in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Hier serviert der Chef: Das mit einem Stern ausgezeichnete Restaurant "ZweiSinn" in St. Jobst besitzt jetzt einen so genannten "Chef's Table" – was schon in etlichen Spitzen-Lokalitäten von München bis Hamburg Usus ist.

Die "Ruinart-Lounge" macht das Konzept im Restaurant "ZweiSinn" von Stefan Meier vollkommen: Sommelier Stephan Voit (Mitte) lädt künftig hier zu "Weinfrühschoppen". Souschef Benedikt Wittek (r.) und Dominik Holl (Chef de Partie) servieren mit Küchenchef Stefan Meier am buchbaren "Chef’s Table" den Gästen persönlich ihre Speisen. © Roland Fengler



Bis zu 14 Gäste können die neu gestaltete "Ruinart-Lounge" mit direktem Blick in die Küche buchen und dort sowohl Stefan Meiers Sterne-Küche als auch Morchelrisotto (24 Euro) und Krustentierschaumsuppe (13 Euro) aus seiner dazugehörigen Bistro-Küche genießen.

Küchenchef Stefan Meier begrüßt die Gäste und bringt, unterstützt von Sous Chef Benedikt Wittek und Dominik Holl, Chef de Partie, die Teller an den Tisch und führt durch den Abend.

Für Dominik Holl wird es ja, am 12. Mai spannend. Dann kämpft er mit zwei weiteren (Exil)Franken – Michael Wankerl und Alexander Gläsel – um den Einzug ins Finale des Wettbewerbs "Koch des Jahres".

Sommelier Stephan Voit, der auch die Weine für die Weinpakete aus unserem Zeitungsshop aussucht, bietet die "Ruinart-Lounge" gleich eine weitere Möglichkeit: Jeden ersten Samstag im Monat von 12 bis 16 Uhr bittet er hier zum "Weinfrühschoppen".

Mehr Informationen über das "Meiers Zweisinn" in unserer Rubrik Essen und Trinken!