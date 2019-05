Zum Frühstück in die "Bärenschanze"

NÜRNBERG - Vor über zehn Jahren hat Armin Machhörndl seine Rösterei in der Rosenau eröffnet, 2014 kam das "Machhörndl Café: Espresso and Brew-Bar" im Bekleidungsgeschäft "Crämer & Co" dazu.

Betriebsleiter Joshua Käßmann, Anna Martin und Küchenchef Stefan Leis sind das neue Team im "Machhörndl: Café and Bakery Bärenschanze". © Roland Fengler



Nun hat die Machhörndl-Familie Zuwachs bekommen: Am U-Bahnhof Bärenschanze kann man im "Café & Bakery Bärenschanze" den Kaffee aus der Rösterei in allen Variationen von Espresso und Cappuccino bis "Batch Brew" trinken.

Aber im neuen "Machhörndl" gibt es neben dem Kaffee auch feine Speisen von Frühstück bis Kuchen. Dafür wurde die vorhandene Backstube der früheren Bäckerei Entner saniert und um eine Küche erweitert. "Wir backen, kochen und bereiten alles selbst zu. Von der Butter über Aufstriche bis zum Kuchen", sagt Betriebsleiter Joshua Käßmann. Nur das Brot lasse man sich von Frei-Bäcker Arnd Erbel liefern. Für lecker belegte Sandwiches und Schwarzbrotschnitten. Und für's Frühstück, das man bis 14 Uhr genießen kann. Auf einen großen Teller kommt dann zum Beispiel beim "Urgestein-Frühstück" Schinken und eingelegtes Gemüse, Salat und Frischkäse, dazu gibt es Müsli.

Das Team um Käßmann und Küchenchef Stefan Leis hält die Qualität hoch: "Wir bieten richtig gute Produkte an, die die Gäste satt und glücklich machen. Und ihnen ein gutes Gefühl geben", sagt der Betriebsleiter. Bis zu zehn frisch gebackene Kuchen, wie Käse- oder Schokoladenkuchen (ab 3,50 Euro), locken in der Vitrine, die demnächst auch um vegane ergänzt werden sollen. Quiche steht auch auf der Speisekarte.

Patrick Münch und Schreiner Philipp Fischer haben das neue Café sehr clean, reduziert und zurückhaltend gestaltet, Orange und Blau setzen kleine Farbakzente, alle Möbel sind selbst gebaut. "Nürnberg ist modern", sagt Joshua Käßmann. Recht hat er!

