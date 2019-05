Extreme Regenfälle und Hochwasser in Süddeutschland erwartet

vor 9 Minuten

OFFENBACH - Tief "Axel" bringt in den kommenden Tagen viele Schauer nach Deutschland. Es deute sich eine "brisante Dauerregenlage" an, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit.

Falschparker: Ein Auto auf einer überfluteten Straße in Plauen. Foto: Martin Wichmann (dpa)



Die Meteorologen erwarteten heftige Regenfälle von Südniedersachsen über Osthessen, Westthüringen, Baden-Württemberg bis nach Bayern. Besonders viel soll es an den Alpen regnen. Die Schneeschmelze könnte die Lage dort zusätzlich verschärfen.

Ist noch was zu retten? Ein Mann inspiziert im thüringischen Plauen ein Auto. Foto: Martin Wichmann (dpa)



Der DWD gab für mehrere Landkreise der betroffenen Bundesländer sowie für Teile Sachsen-Anhalts Unwetterwarnungen heraus und warnte zudem vor Hochwasser. Die größte Hochwassergefahr besteht demnach im Allgäu. Erst im Laufe des Mittwochs soll der Regen nachlassen.

Die Gleise der Süd-Thüringen-Bahn (STB) stehen bereits unter Wasser. Foto: Martin Wichmann (dpa)



Bis dahin könnten bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter niedergehen, im Allgäu sogar mehr als 100 und bis zu 180 Liter. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Niederschlagsmenge für den gesamten Monat Mai liege in Frankfurt bei etwa 84 Liter Regen pro Quadratmeter, erläuterte ein Meteorologe.

Mit Ausnahme der Küstengebiete rechnete der DWD für den Rest Deutschlands unter anderem mit Gewitter, Starkregen und Hagel. Foto: Paul Zinken (dpa)



Der DWD erwartete zunächst auch noch einige teils schwere Gewitter. Bei Höchstwerten zwischen 13 und 20 Grad regnet es am Dienstag viel, besonders im Süden droht Starkregen. Im Osten sind mit Sonne bis zu 24 Grad drin. Am Mittwoch drohen in der Osthälfte und an den Alpen noch einige Schauer und einzelne Gewitter. Sonst ist es häufig trocken bei 14 bis 22 Grad. Am Donnerstag soll dann ein Zwischenhoch vorerst für Entspannung sorgen - aber: "Eine stabile Hochdruckwetterlage ist derzeit noch nicht in Sicht."

dpa